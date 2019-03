Tragedia Sala, giallo pilota: era daltonico, non poteva guidare l’aereo!

Novità scioccanti riguardanti la morte di Emiliano Sala: il pilota dell’aereo non poteva guidare perché daltonico!

Spunta una novità scioccante che riguarda la tragedia di Emiliano Sala, giocatore del Nantes promesso al Cardiff City, morto in un incidente aereo. Pare che Il pilota del velivolo, David Ibbotson, non potesse guidare l’aereo. Il motivo: è daltonico.

A causa del daltonismo, il pilota non poteva guidare di sera se non indossando delle lenti specifiche per la visione ravvicinata. L’aereo decollò alle 19, un’ora e 10 minuti dopo il tramonto. Per voli notturni si intendono “mezz’ora dopo il tramonto e mezzora prima dell’alba”. Oltretutto, Ibbotson non riusciva a distinguere tra le luci verdi e rosse, fondamentali per volare al buio.