Tragedia Sala, passo in avanti del Cardiff, silenzio Nantes. La situazione

Continua il gelo tra Cardiff e Nantes per il caso Sala. La situazione tra i due club non si sblocca, ecco perché

La vicenda Sala purtroppo è ancora lontana dalla sua conclusione. L’incidente aereo ha stroncato la vita al giocatore, che stava per iniziare una nuova vita in Galles con la maglia del Cardiff, concludendo la propria esperienza francese al Nantes.

Il Cardiff era pronto a pagare 17 milioni di euro per il giocatore, ma i francesi vogliono comunque i soldi a dispetto della tragica conclusione della vicenda. Dopo alcuni scontri per vie legali, i gallesi nelle ultime ore hanno ufficialmente proposto un incontro al club francese per discutere delle cifre del trasferimento. Non è arrivata alcuna risposta dal Nantes. Il 26 febbraio il Nantes aveva bussato alla Fifa chiedendo il pagamento della prima rata di 6 milioni di sterline. Il Cardiff ha tuttavia ottenuto dalla Federcalcio internazionale una proroga dei tempi fino al 13 aprile. Ad oggi la situazione è complicata e difficilmente vicina a una risoluzione.