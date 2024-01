Trefoloni e le parole nei confronti dell’arbitro Maresca sull’episodio accaduto a Maignan durante la sfida tra Udinese e Milan

LE PAROLE – «Maresca tutto bene, dal punto di vista regolamentare ha seguito la procedura alla lettera, ma anche a livello di uomo si è comportato al meglio, ha saputo rivolgersi a Maignan, provato da quanto stava accadendo, facendo capire che lui insieme agli altri stavano vigilando. Non si è distaccato dall’evento, ma l’ha vissuto in contemporanea non solo come arbitro ma come uomo»