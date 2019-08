Trevisani: «Icardi potrebbe rimanere all’Inter e andare via a zero»

Una nuova ipotesi per il futuro di Mauro Icardi: il giornalista Riccardo Trevisani ha aperto ad una nuova possibilità

Il giornalista Riccardo Trevisani di Sky Sport apre ad una nuova possibilità per il futuro di Icardi. Come ha rivelato, il giocatore potrebbe pensare ad un nuovo scenario dopo l’esclusione dall’Inter.

«Icardi? Nel giro di telefonate di queste ore alla ricerca di notizie più di una persona vicina a Icardi mi ha detto: non è detto che la sua rabbia si trasformi in “vado in un’altra squadra e vedrete” ma può anche essere “resto qui fermo e andrò via a zero, senza farvi prendere un euro”. Non si può escludere nulla e non ci si può stupire di niente, ma si vedrà al 20 agosto» ha dichiarato il noto giornalista.