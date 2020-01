Tripletta Ilicic: il migliore in Serie A dal 2018. In Europa invece…

Josip Ilicic ha realizzato una tripletta nella gara contro il Torino: dal 2018 il fantasista sloveno è il migliore in Serie A

Sono bastati 54′ a Josip Ilicic per entrare nuovamente nella storia del campionato di Serie A. In poco più di un tempo, Ilicic ha realizzato una tripletta contro il Torino, con un gol da centrocampo. Con queste tre reti si porta a 85 marcature in Serie A, staccando Paolo Rossi.

Da inizio 2018 lo sloveno è il calciatore che ha realizzato più triplette in Serie A, ben 4. In questo periodo in Europa solo Aguero e Messi hanno fatto meglio.