Trippier Atletico Madrid, bruciata la concorrenza: le ultime dalla Spagna

Trippier Atletico Madrid, bruciata la concorrenza delle big europee: le ultime dalla Spagna su visite mediche e trasferimento

Colpo di mercato per l’Atletico Madrid. I colchoneros, secondo quanto riporta Marca in Spagna, si sono assicurati le prestazioni del terzino Kieran Trippier. Il club iberico avrebbe infatti raggiunto un’intesa con il Tottenham per l’inglese, pronto a firmare un quadriennale per la banda di Simeone.

Trippier è atteso a Madrid tra martedì e mercoledì per le visite mediche del caso. Quindi si aggregherà ai nuovi compagni di squadra.