Tronchetti Provera soddisfatto a metà: «Inter, la strada è giusta, ma bisogna segnare»

A margine della della presentazione della personale di Matt Mullican, allestita al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, Marco Tronchetti Provera ha parlato della stagione nerazzurra

Non sono bastati i cinque gol segnati alla Sampdoria e i tre segnati al Verona. Per Marco Tronchetti Provera il difetto dell’Inter è nella sterilità sotto porta: «L’Inter sta giocando bene a calcio, ma deve segnare. Ha fatto una buona partita, purtroppo non ha segnato. La strada mi sembra quella giusta: le ultime partite hanno mostrato buone qualità di gioco. Auguriamoci di continuare così, ma con più risultati». A chi gli ha fatto notare che solo Icardi riesce ad andare a rete il ceo della Pirelli ha risposto: «Bisogna che ci siano più capacità di realizzare. Le occasioni sono state create. Direi che vedo bene la squadra e questa è una cosa importante»