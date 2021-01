Thomas Tuchel ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Chelsea. Le sue parole

Thomas Tuchel ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Chelsea. Le sue parole su Lampard.

«Posso capire che per i tifosi del Chelsea sia un grosso dispiacere l’allontanamento di Lampard. Come ho già detto ho il massimo rispetto per lui, sono stato un suo grande tifoso. È stato un gran calciatore, era un piacere vederlo giocare».