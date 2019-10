Tuchel: «Neymar? Sta migliorando, giocatore straordinario» – VIDEO

Il Psg vince e Neymar torna a segnare, questa l’analisi di mister Tuchel al termine del match

Un risultato rotondo quello maturato ieri dal Psg nella gara contro l’Angers. La squadra di Tuchel si è imposta per 4-0 e una delle reti porta la firma di Neymar. Proprio di lui il tecnico ha parlato al termine della gara.

«Neymar sta migliorando. Sta a noi e a lui darne prova ancora e ancora, essere determinante, soffrire, andare a caccia del pallone. Non c’è bisogno di parlarne. Io credo sia pronto a far vedere cosa sa fare, è un giocatore essenziale per noi. Un’altra partita un altro gol. Qualche dribbling, qualche giocata decisiva e avrebbe anche potuto segnare di più. Neymar è un giocatore straordinario e alla fine tocca solo a lui dimostrarlo».