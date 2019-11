Tuchel: «Icardi mi ha sorpreso, si sacrifica per la squadra» – VIDEO

Tuchel, le parole del tecnico del Psg al termine della gar vinta dai francesi per 1-0 sul Club Brugge

Tanti complimenti sono quelli che arrivano a Mauro Icardi dal suo allenatore. Tuchel ne ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta grazie alla rete dell’argentino.

«Sono sorpreso da Icardi. Lui non parla francese, noi si, eppure si è integrato molto velocemente. Si è adattato al nostro stile di gioco molto in fretta ed è davvero molto scaltro quando è senza palla. Sempre pronto a sacrificarsi per la squadra, a creare spazi per gli altri. Davvero intelligente tatticamente, sono sorpreso. In tante occasioni è stato decisivo per noi».