TUDOR: «Il rosso a De Paul? Fa parte del gioco, per noi è fondamentale»

Tudor commenta Inter Udinese dopo il triplice fischio finale: «Il rosso a De Paul? Fa parte del gioco, per noi è fondamentale»

Tudor si è presentato davanti ai microfoni dopo la sconfitta della sua Udinese a San Siro con l’Inter. «Penso che i ragazzi abbiano dato tutto e fino all’espulsione di De Paul stavamo facendo il nostro, anche subendo qualcosa ma è normale in casa di una squadra come l’Inter. Poi il rosso ha cambiato la partita e negli ultimi dieci minuti abbiamo provato a pareggiarla pressando alto, peccato per l’opportunità di Lasagna: se fosse entrato quel pallone staremmo parlando d’altro».

Ancora il tecnico dei friulani. «Ora pensiamo al futuro e alle prossime tre partite, sono sicuro che faremo bene. Raccolto meno di quanto meritassimo? Con il Parma dovevamo stravincere, ma il calcio a volte dà e a volte toglie. Oggi non è stato facile giocare tanto tempo con l’uomo in meno. De Paul? E’ rimasto molto male, è stato un po’ nervoso forse anche per i viaggi con la Nazionale, ma fa parte del calcio e bisogna imparare a non ripeterle. Per noi sarà un giocatore fondamentale come lo è stato la scorsa stagione».