Tudor rivitalizza l’Udinese: 4 punti in due partite. E domenica arriva l’Empoli 

Il ritorno di Tudor lascia già il segno: dal suo arrivo l’Udinese ha conquistato quattro punti in due partite. E ora viene l’Empoli

L’Udinese è tornata ad esser squadra. È questa l’impressione che si ha dopo aver guardato le ultime due partite dei friulani in Serie A. Il merito è tutto di Igor Tudor. L’allenatore, tornato in panchina dopo l’esonero di Nicola, ha da subito lasciato il segno. Dapprima la vittoria per 2-0 contro il Genoa in casa e poi l’importante pareggio fuori casa contro il Milan.

Risultati che lanciano i friulani in classifica a quota 29, a +4 dalla zona retrocessione. Questi numeri fan capire come forse bisognava puntare prima sul tecnico che già l’anno scorso fece bene in primavera. Domenica prossima, l’Udinese affronterà tra le mura del Dacia Arena l’Empoli in piena lotta per non retrocedere. In caso di vittoria, l’Udinese potrebbe dunque finalmente chiudere il discorso salvezza in quanto andrebbero a +7 dal terzultimo posto ad 8 giornate dalla fine.