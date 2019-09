Udinese, Tudor sorride: «Oggi non era facile, questa vittoria ci dà fiducia»

Le parole di Igor Tudor ai microfoni di Sky dopo la preziosissima vittoria dell’Udinese contro il Bologna

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky della bella vittoria dell’Udinese contro il Bologna. Ecco l’analisi del tecnico croato.

ATTACCO – «In avanti ci sarà spazio per tutti. Ci sono tante partite e va bene che un allenatore sia in difficoltà su chi scegliere. Anche in difesa stiamo giocando bene, siamo la quinta o la sesta difesa ed è un fatto da sottolineare».

BOLOGNA – «Oggi non era facile. Affrontavamo una grande squadra che aveva bisogno di punti come noi. Non posso che essere contento per la prova, c’è da fare i complimenti a tutti i ragazzi».