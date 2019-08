Tudor: «Vi svelo la mia Udinese. De Paul? Vediamo che succede»

Le parole di Igor Tudor sulla sua Udinese. Il tecnico ha fatto il punto della situazione in casa friulana

Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del nuovo anno: «L’obiettivo è la salvezza. Inutile stare a fare altri discorsi. Siamo quelli e la storia degli ultimi due-tre anni dice che ci siamo salvati a fatica. O fai la rivoluzione con cinque titolari nuovi, o resti realista. Anzi, il campionato che verrà sarà ancora più difficile. Vorrei provare a cambiare stile e cambiarlo significa non buttare la palla, pur non rinunciando ad avere una squadra tosta, in cui tutti corrono. E bisogna cercare di avere più la palla. Poi tutto dipende dalla qualità dei singoli».

E su De Paul ha poi aggiunto: «De Paul è stato metà dei nostri punti, tra gol e assist. Chiaro che bisognerà vedere cosa succede con lui. E’ completo. Ha qualità, per- sonalità, testa, fisico, voglia di lavorare. Quando queste doti le hai tutte sei forte. Lo vedo dap- pertutto, può fare tanti ruoli».