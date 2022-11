Tunisia, Kadri: «Convinti di passare il girone»

Le parole di Jalel Kadri, commissario tecnico della Tunisia, in vista dell’esordio al Mondiale contro la Danimarca

Jalel Kadri, CT della Tunisia, ha parlato in conferenza stampa a poche ore dal debutto della sua nazionale contro la Danimarca. Il CT si è espresso sulle possibilità di passare il girone in cui sono presenti anche Francia e Australia.

LE PAROLE DI KADRI – «Non è un gruppo facile, non è stato un sorteggio benevolo con noi. La Danimarca è una delle migliori nazionali europee, ma sappiamo che abbiamo le qualità per lottare con loro e daremo del nostro meglio. Giocare in Qatar è un vantaggio per noi. E’ un Paese arabo e abbiamo molti tifosi qui. Al popolo tunisino dico questo: il nostro obiettivo è renderlo orgoglioso di noi. Siamo venuti qui convinti di poter superare il girone».