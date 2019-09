Venerdì prossimo la relazione semestrale di Exor, tutti i numeri della Juve: bilancio in passivo, ma nuovo record di ricavi

Venerdì prossimo sarà il giorno del CdA in casa Juve. Con la riunione per approvare il bilancio e la relazione semestrale di Exor. Che evidenzierà sull’ultima stagione un passivo tra i 39 ed i 40 milioni di euro, con una previsione in rosso – secondo Tuttosport – anche per l’anno a venire.

Al contempo, però, il club bianconero genera sempre maggiori ricavi. Al punto che, salvo colpi di scena, verrà confermato lo sfondamento del muro dei 600 milioni nell’ultimo esercizio.