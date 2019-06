Tutti pazzi per Kiyine: tre club di Serie A sul gialloblù

Sofian Kiyine con la maglia del Chievo ha attirato le attenzioni di alcuni club di Serie A: Toro, Sampdoria e Parma interessate al centrocampista

Insieme a Vignato, Sofian Kiyine è uno dei pezzi pregiati della rosa del Chievo Verona. La retrocessione in Serie B della squadra veneta non ha scalfito gli interessamenti di alcuni club di Serie A per il giovane centrocampista. Come riferisce il Corriere dello Sport, Torino, Parma e Sampdoria sono molto interessati a Kiyine e avrebbero già preso i primi contatti con la società di Campedelli.

«Il Chievo si è dovuto impegnare con l’iscrizione del campionato. Ora potrà pensare al mercato. Sappiamo di apprezzamenti di Torino, Sampdoria e Parma per Kiyine. Il ragazzo piaceva a Giampaolo. Lui come Vignato sono i due pezzi pregiati» ha riferito il procuratore di Kiyine.