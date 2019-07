Tutti vogliono Tutino: quattro club di A sul giovane di proprietà del Napoli, sfuma l’ipotesi Pescara

Gli occhi della Serie A sul giovane Gennaro Tutino. Che, per il momento, resta però al Napoli, in attesa di schiarite sul futuro immediato.

Vincenzo Pisacane, il suo agente, si è infatti espresso così ai microfoni di Rete8: «Sul ragazzo ci sono quattro società di Serie A. Ma per ora il Napoli non intende privarsene. Ad oggi, comunque, sono pochissime le possibilità di vederlo a Pescara in B».