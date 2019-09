Tv pirata, coinvolti 5 milioni di utenti italiani: i dettagli

Tv pirata, maxi operazione a livello europeo: coinvolti 5 milioni di utenti italiani per un volume di affari stimato sui 2 milioni di euro

Stamattina è partita l’operazione “Eclissi”, indagine tecnico-informatica che punta a bloccare le tv pirata, volte ad eludere i costi delle pay-tv per i canali a pagamento.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la maxi operazione si sta estendendo a livello europeo. In Italia sarebbero coinvolti circa 5 milioni di utenti, per un giro di affari che si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro.