Tv pirata, Miccichè: «Come se si rubasse in casa di altri o in un negozio»

Tv pirata, il presidente della Lega di Serie A Miccichè parla dell’operazione “Eclissi”: ecco le sue parole in merito alla vicenda

Gaetano Miccichè ha parlato a margine della presentazione delle figurine Panini. Ecco le sue parole riportate da Repubblica: «Ringrazio la Guardia di finanza e l’Interpol».

«Chi opera illegalmente è come se rubasse a casa di altri o in un negozio. E questo va a danno del mondo del calcio: la Serie A sostiene tutte le altre leghe, dalla B alle leghe giovanili. 6000 posti di lavoro in Italia sono stati e sono tuttora a rischio».