Gli opinionisti della tv ufficiale del Real Madrid hanno usato parole forti dopo il match di Coppa del Re contro l’Atletico Madrid

Gli opinionisti della tv ufficiale del Real Madrid hanno usato parole forti dopo il match di Coppa del Re contro l’Atletico Madrid. Ecco i commenti più importanti riportati dal quotidiano spagnolo, Marca.

COMMENTI – «È una Coppa da terzo mondo. Quello che si è visto è un modo di arbitrare parziale: nel primo tempo l’Atletico ha commesso nove falli e non ha ricevuto un solo cartellino giallo. Ci hanno teso una trappola, ci vuole subito la Superlega. De Paul avrebbe dovuto essere espulso all’inizio del primo tempo supplementare, quando ha colpito Brahim e Vinicius. È davvero inaccettabile e in tv non è stato mostrato nemmeno un replay. Oggi è stata una vergogna: ricordiamoci che Cuadra Fernández (l’arbitro del match contro l’Atletico, ndr.) è il Clos Gómez dell’Atlético Madrid. Con Clos Gómez il Barcellona non ha mai perso ed era il responsabile del VAR. Hanno legalizzato la caccia dei giocatori dell’Atlético Madrid, è assolutamente intollerabile. Sono stati segnalati 20 falli ma ne hanno commessi molti di più. Purtroppo si va sempre contro il Real Madrid, in Spagna può succedere di tutto».