Twente Lazio, van Rooij: «Ho chiamato questo giocatore...»

Il difensore del Twente, squadra olandese che ospiterà la Lazio, ha parlato così in conferenza stampa

Bart van Rooij, difensore del Twente, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida valevole per il girone unico di Europa League contro la Lazio. Ecco le parole del calciatore del club olandese.

LAZIO – «Sappiamo quelle che sono le qualità della Lazio, sono una squadra compatta che sa ripartire bene in contropiede. Ho chiamato Nuytinck per chiedergli come giocano le squadre italiane, abbiamo giocato insieme al NEC e mi ha detto che hanno grande disciplina. Sanno come difendersi e poi all’improvviso ripartono e sanno fare gol per vincere la gara»