Ucraina, dure sanzioni per Tymoschuk

La UAF impone dure sanzioni per Tymoschuk, allenatore dello Zenit, e ucraino che non ha preso posizioni dopo il conflitto in atto

La UAF impone dure sanzioni per Tymoschuk, allenatore dello Zenit, e ucraino che non ha preso posizioni dopo il conflitto in atto. Il comunicato con le sanzione per il centrocampista ucraino:

– privare Tymoshchuk della licenza di allenatore di livello Pro rilasciata dall’UAF Licensing Center;

– incaricare l’amministrazione UAF di richiedere alle autorità pubbliche di privare Tymoshschuk di tutti i premi statali e titoli onorifici;

– privare Tymoschuk di tutti i titoli ottenuti come vincitore del campionato d’Ucraina, della Coppa d’Ucraina, della Supercoppa d’Ucraina;

– escludere Tymoshchuk dall’albo ufficiale dei giocatori delle Nazionali UAF;

– di vietare a vita a Tymoshchuk di svolgere attività calcistiche sul territorio dell’Ucraina.