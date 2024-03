Mudryk fa volare l’Ucraina agli Europei: sconfitta l’Islanda

Mudryk segna il gol vittoria che manda l’Ucraina ai prossimi Europei in Germania a giugno: eliminata l’Islanda.

MUDRYK SCORES AND SENDS UKRAINE TO THE EUROS !!!!!!!

WHAT A MOMENT 🇺🇦

pic.twitter.com/wMnMWXApSK

— Janty (@CFC_Janty) March 26, 2024