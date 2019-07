Udinese, alle 12.30 la presentazione di Becao e Jajalo

Oggi l’Udinese presenta i nuovi acquisti Becao e Jajalo. I due saranno presentati alle 12.30. Per l’occasione anche una sorpresa speciale

Giornata ricca di impegni in casa Udinese. Oggi, i bianconeri, presenteranno alla stampa due nuovi acquisti: si tratta di Becao e Jajalo. I due parleranno in conferenza stampa alle ore 12.30.

L’occasione sarà sfruttata dalla società friulana per presentare anche la nuova seconda maglia della stagione 2019/2020. Infatti, come comunicato dal club bianconero su Twitter, in sala stampa farà il suo esordio la nuova casacca away.