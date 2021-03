Kevin Bonifazi, difensore dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del prossimo match contro la Lazio: le sue dichiarazioni

GENOA – «Contro il Genoa sono rimasto ai box per un colpo al ginocchio. Sono contento della stagione che sto e stiamo facendo, a Genova i miei compagni sono stati tutti all’altezza. È importante che riesca a mantenere l’attitudine a giocare sia da centrale che a destra, perché mi consente di giocare più partite possibili. Spero che il mister continui a darmi fiducia. La concorrenza tra noi difensori per un posto da titolare ci stimola molto nella quotidianità, nell’allenarci e nel dare sempre il meglio di noi stessi, ma è anche frutto delle ottime qualità individuali. Siamo stati spesso chiamati in causa in momenti di difficoltà e abbiamo sempre risposto presente».

LAZIO – «È vero che la Lazio non è nel suo miglior momento ma è una squadra con grandissime individualità e un collettivo unito da anni, con un allenatore che la segue da più stagioni. Noi cercheremo di mettere in campo quello che stiamo facendo, col rispetto dell’avversario ma anche con la consapevolezza di essere diventati una realtà».

OBIETTIVI – «Il presidente è ambizioso e ci trasmette la volontà di migliorare. Noi valutiamo passo per passo i nostri obiettivi: innanzitutto dobbiamo arrivare a 40 punti, dopodiché saremo noi i primi a voler raggiungere posizioni di classifica più agiate».