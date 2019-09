Udinese Brescia 0-0 LIVE: tiro di Fofana

Alla Dacia Arena di Udine va in scena la quarta giornata di Serie A tra Udinese e Brescia: sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca del match

Per la quarta giornata di Serie A è in programma uno scontro diretto per la salvezza molto importante. Sia Udinese che Brescia sono alla ricerca di punti in classifica visto che entrambe sono reduci da sconfitte: i friulani contro l’Inter a San Siro, i lombardi, invece, in casa contro il Bologna per 4-3 al termine di una gara folle in cui i padroni di casa avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 3-1.

Sintesi Udinese Brescia MOVIOLA

6′ Miracolo di Musso – De Maio si addormenta e si fa scippare la palla da Donnarumma che calcia di prima intenzione nell’area piccola trovando una grandissima risposta di Musso

17′ Tiro di Fofana – Azione di contropiede dei bianconeri che porta al tiro Fofana, fuori di un soffio

Migliore in campo – PAGELLE

Udinese-Brescia 0-0 tabellino

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Walace, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto, Lasagna. ALL.: Tudor.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayè, Donnarumma. ALL.: Corini.

ARBITRO: Valeri

AMMONITI: Mateju, Bisoli, Jajalo