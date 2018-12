Udinese-Cagliari highlights e gol: le azioni salienti della partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2018/2019

Udinese-Cagliari è una delle gare della 19ª giornata di Serie A che chiude il girone d’andata del campionato. La sfida in programma al Dacia Arena di Udine mette di fronte due società che puntano alla salvezza nella massima serie. I padroni di casa sono a ridosso della zona rossa e non vincono da ben 5 gare, l’ultimo successo risale a poco più di un mese fa in casa contro la Roma. I sardi, reduci dalla vittoria contro il Genoa, sono decisamente piazzati meglio: 13° posto in classifica a più 7 dalla zona retrocessione.

Per l’incontro è stato designato l’arbitro Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Tolfo e dal quarto uomo Riccardo Ros. Gli addetti VAR sono Pairetto e Paganessi. Ecco gli highlights di Udinese-Cagliari:

UDINESE-CAGLIARI 1-0 – Al 39′ del primo tempo, Ignacio Pussetto aggancia un ottimo cross appena fuori area per poi calciare in gol all’angolino basso di destra. Il portiere non ci è proprio potuto arrivare.