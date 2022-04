Cagliari, Mazzarri: «Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta. Chiedo scusa a tutti»

Le dichiarazioni di Walter Mazzarri nel post partita di Udinese-Cagliari, terminata con una pesantissima sconfitta per i rossoblù

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il match con l‘Udinese. Le sue dichiarazioni:

LA PARTITA – «Sono abbastanza esperto di queste situazioni. Quando perdi 5-1 l’allenatore deve mettere la faccia, dire che dispiace per i nostri tifosi. Mi prendo le responsabilità. Da domani parlerò ai ragazzi e mi aspetto una reazione. Chiedo perdono da parte di tutta la squadra. Un 5-1 in questo momento non ce lo aspettavamo. Domani ci alleniamo, ci guardiamo in faccia e cerchiamo di avere una svolta forte. Il campionato ci permette ancora di cambiare rotta: lo dobbiamo fare in tutte le maniere, io per primo. Io per primo devo valutare, non devo essere presuntuoso, non devo pensare che con qualsiasi squadra posso mettere tanti attaccanti, tante cose. Devo riflettere io per primo. I tifosi non meritano sconfitte così pesanti Analizzare la partita farebbe solo male. Qualsiasi cosa sarebbe sbagliata».

