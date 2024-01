Udinese, Cioffi: «Il mercato non distrae, sul ritorno di Deulofeu…»

Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, nella conferenza stampa in vista del Milan. I dettagli

Gabriele Cioffi ha parlato nella conferenza stampa in vista di Udinese-Milan.

MERCATO – «Non mi distrae nel momento in cui non vedo i giocatori distratti, vedo una squadra con voglia di fare e di dimostrare».

MILAN – «Sarà una gara con un margine d’errore bassissimo, ormai l’andata è il passato, sappiamo la forza del Milan».

DEULOFEU – «Abbiamo tre fuoriclasse, Thauvin, Pereyra e Deulofeu. Ho un rapporto come con tutti i suoi compagni, non vive il campo e soffre, la cosa lo ammazza. E’ un professionista, sta continuando a lavorare sodo, abbiamo una piccola scommessa in palio che confido di riscuotere domenica, lo sento un paio di volte a settimana».