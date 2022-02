Udinese, Cioffi: «La classifica la guarderemo raggiunti i 40 punti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo la pesante sconfitta con il Verona. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Gabriele Cioffi ha parlato dopo Verona-Udinese.

SCONFITTA – «Pesantissima, un tiro in porta un gol, noi ne abbiamo fatti molti di più e niente. Oggi non voleva entrare, sulla prestazione non si può dire nulla. Non abbiamo mai mollato, questa è la cosa importante. Sugli errori possiamo lavorare».

BETO – «Scelta tecnica, non siamo pronti ancora per giocare con le tre punte. Non so se lo diventeremo. Gioca chi sta meglio».

CLASSIFICA – «Non si guarda, si guardano le prestazioni. L’obiettivo sono i 40 punti, dopo guarderemo. Dobbiamo pensare a noi, inutile guardare gli altri. Dobbiamo fare più cose positive possibili».