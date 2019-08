Udinese-Cjarlins Muzane 7-0: il tabellino finale dell’amichevole

L’Udinese ha battuto il Cjarlins Muzane in amichevole per 7-0: protagonista Nestorovski con una doppietta. Il tabellino finale

Dopo l’amichevole vinta per 2-0 contro i turchi del Besiktas, l’Udinese ha battuto anche il Cjarlins Muzane nella giornata di oggi. A Manzano ad essere impegnati sono però stati i giocatori che non sono scesi in campo nell’amichevole contro i turchi. In gol Nestorovski, autore di una doppietta, Barak, Teodorczyk e Gonzalez, anch’egli protagonista di due reti.

Marcatori: 10′, 8’st.Nestorovski; 33′ Teodorczyk; 2’st. Barak; 9’st., 40’st. Gonzalez; 22’st. autogol del Cjarlins;

Formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Mazzolo, Sierralta, Nuytinck; Matos, Coulibaly, Balic, Barak, Lirussi; Teodorczyk, Nestorovski. A disposizione: Perisan, Gasparini, Angella, Kubala, Oviszach, Gonzalez, Mallè, Stuparevic. All Tudor

CJARLINS M.(4-3-3): Moro; Ndoj, Tonizzo, Zavan, Presello; Bussi, Longato, Migliorini; Muela, Kabine, Gubellini. A disposizione: Calligaro, Mantovani, Di Giacomo, Zulliani, Cignola, Pez, Tirelli, Facchinutti, Cocolet, Calliku, Zanutta, Moro, Gregoris. All. Moras Arbitro: Donda Assistenti: Segat, Minutti