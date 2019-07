Udinese, ecco Cristo Gonzalez: chi è il nuovo attaccante bianconero

L’Udinese ha messo a segno il suo quarto colpo di calciomercato. Si tratta di Cristo Gonzalez attaccante spagnolo proveniente dal Real Madrid

Arriva direttamente dal Real Madrid il quarto colpo del mercato dell’Udinese. Stiamo parlando di Cristo Gonzalez, attaccante spagnolo classe 1997 e di cui in Spagna se ne parla molto bene.

Ma che giocatore è Cristo? Attaccante rapido e capace di segnare in tutti i modi possibili, ha giocato per gran parte della (giovane) a carriera nella seconda formazione del Real, il Castilla. Nella sua prima stagione Cristo segna 11 gol in 35 partite, ottenendo anche qualche allenamento con la prima squadra. Nell’ultima stagione, invece, segna 21 gol in 37 partite, ma soprattutto guadagna l’opportunità dell’esordio con il Real Madrid durante la gestione Solari. Un esordio da ricordare per lui in una partita di Copa del Rey, condito anche dal gol.