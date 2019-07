Udinese, ecco Nestorovski: ufficiale l’arrivo dell’attaccante

lija Nestorovski è un nuovo attaccante dell’Udinese. L’attaccante arriverà a costo zero, ecco l’annuncio ufficiale del club

Era nell’aria e ora è arrivata anche l’ufficialità. L’Udinese ha comunicato sul proprio sito l’arrivo a parametro zero di Ilija Nestorovski dal Palermo. Ecco la nota del club friulano che accoglie così l’attaccante macedone.

«L’Udinese Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Ilija Nestorovski, classe 1990, 182 cm di altezza, nato il 12 marzo a Prilep in Macedonia. Per lui tre anni di contratto con opzione per il quarto».