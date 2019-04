Udinese-Empoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Udinese-Empoli, 31ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Udinese ed Empoli si affrontano alla Dacia Arena in uno scontro che potrebbe dire tanto in zona salvezza. L’Empoli, dopo l’insperata vittoria contro il Napoli, è salito al quartultimo posto, staccando il Bologna di un punto. Farias e Caputo cercheranno di fare breccia nella difesa dei friulani. L’Udinese viene dal bel pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan e vuole vincere per mettere la parola fine sul suo obiettivo stagionale. Tudor si affida ad Okaka e Lasagna davanti, con un 3-5-2 con De Paul a centrocampo.

Udinese-Empoli: il tabellino

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelar; Okaka, Lasagna

A disposizione: Nicolas, Perisan, Wilmot, Ter Avest, Badu, Ingelson, D’Alessandro, Micin, Pussetto, Teodorczyk

Allenatore: Igor Tudor

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traorè, Bennancer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

A disposizione: Provedel, Perucchini, Antonelli, Pajac, Nikolaou, Rasmussen, Capezzi, Brighi, Ucan, Mchedlidze

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

ARBITRO: Orsato di Schio

Udinese-Empoli: formazioni ufficiali

Udinese-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

Udinese-Empoli Streaming: dove vederla in tv

Udinese-Empoli sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.