Udinese, Gotti: «Infastidito dalla sconfitta. Scosso per Mandragora»

Luca Gotti ha commentato la sconfitta subita contro il Torino: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Udinese

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Torino.

SCONFITTA – «Mi dà fastidio venir fuori da una partita del genere con zero punti, dopo aver tirato in porta 15/16 volte e tantissimi calcio d’angolo. Mi auguro che continueremo a produrre così tanto. Non abbiamo regalato molto al Torino che nel poco che ha avuto è stato bravo a concretizzare. Noi dobbiamo continuare ad essere propositivi e migliorare la cattiveria negli ultimi metri. Non ci dobbiamo accontentare che vada così».

ATTACCO SPUNTATO – «Si continua a lavorare. Spesso capita che siano gli episodi a portarti sulla buona strada, dobbiamo essere propositivi andando nell’area avversaria. Poi in altre occasioni eravamo stati bravi a non concedere».

MANDRAGORA – «Siamo abbastanza scossi perché pare una cosa di una certa entità. Vorrei tanto scongiurare il problema al crociato, ma pare di sì».