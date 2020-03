Udinese, il responsabile sanitario: «Devono calare i contati»

Il responsabile sanitario dell’Udinese è intervenuto sul sito ufficiale dei bianconeri per poter analizzare il momento

Il dottor Fabio Tenore, responsabile sanitario dell’Udinese, è intervenuto ad Udinese Tonigh per spiegare come dovrà avvenire la ripresa degli allenamenti:

«La salute di ogni singolo è la nostra priorità, bisogna ripartire solo nel momento in cui sussisteranno le condizioni perché ciò avvenga nella massima sicurezza. Per prima cosa la curva dei contagi in regione deve calare. Fatico a pensare a una ripresa se le nostre terapie intensive sono ancora in emergenza».