Udinese, Lasagna: «Siamo ancora imballati ma fiduciosi per la stagione »

Kevin Lasagna ha detto la sua sul ritiro che l’Udinese sta vivendo sotto gli ordini di Igor Tudor. Le parole dell’attaccante

Kevin Lasagna commenta il primo ritiro dell’Udinese sotto gli ordini di Tudor. Sabato i bianconeri hanno perso 1-2 in amichevole contro il Ravenna ma l’attaccante non fa drammi e si dice fiducioso per la stagione.

«Siamo contenti di ripartire, siamo un po’ imballati e quindi puntiamo a mettere più in pratica quanto ci ha chiesto il mister in allenamento che ci ha chiesto diverse, cose nuove. Sono contento di aver segnato, speriamo di vincere anche le amichevoli, ma conta il campionato, le gambe pesanti ora sono normali, stiamo lavorando tanto, la preparazione serve a questo, lavorare tanto per poi correre in campionato»