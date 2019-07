Udinese, l’attaccante bianconero Kevin Lasagna ha svelato l’obiettivo stagionale per meritarsi l’Europeo – VIDEO

L’attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna, ha parlato ai microfoni di UdinewsTV. Ecco le sue parole: «Voglio aiutare la squadra con i miei gol e spero di arrivare in doppia cifra. Sono curioso, con il nuovo modulo avrà più aiuto dal centrocampo».

Sulla nazionale: «Punto a mettermi il più possibile in evidenza per riuscire a vestire la maglia Azzurra in occasione degli Europei 2020».