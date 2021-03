Udinese, lo strano caso di Becao: 2 gol in Serie A tutti al Milan

Rodrigo Becao ha realizzato due reti in Serie A, entrambe a Gianluigi Donnarumma contro il Milan. C’è un precedente

Come segnato da Giuseppe Pastore, il brasiliano è il secondo giocatore ad avere segnato solo 2 gol in serie A ma tutti e due al Milan come Rodrigo Becao: si tratta Enzo Rosignoli, con il Genoa nel 1947-48.