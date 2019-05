Udinese seconda nella speciale classifica dei gol subiti su rigore con 9 reti: solo il Marsiglia in Europa ha fatto peggio con 10

Un particolare record di cui è protagonista l’Udinese è quello dei gol subiti su calcio di rigore in questa stagione. I friulani ne hanno subiti 9, uno in meno del Marsiglia che guida questa speciale classifica. La squadra di Tudor ancora in lotta per la salvezza deve fare anche i conti con i penalty a sfavore che quest’anno sono stati davvero tanti.