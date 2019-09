Prima dell’inizio di Hellas Verona-Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Sky della posizione di Tudor

Prima del fischio d’inizio tra Hellas Verona-Udinese, il direttore sportivo bianconero Marino ha chiarito la posizione di Igor Tudor, finito nel mirino delle critiche dopo le tre sconfitte consecutive.

«Decisiva per Tudor? Assolutamente no, con Tudor abbiamo un progetto a lungo termine. Non ci sono i presupposti per pensare ad una cosa del genere dopo prestazioni di alto livello»