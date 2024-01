Al Blu Energy Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Milan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Blu Energy Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Milan. I friulani vogliono continuare dopo il momento positivo delle ultime partite, soprattutto il pari dell’ultimo turno contro la Fiorentina. Dall’altra parte anche i rossoneri di Pioli vogliono portare avanti questo buon inizio di 2024. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

Udinese-Milan: orario e dove vederla

Udinese-Milan sarà l’altro anticipo della ventiduesima giornata della Serie A, la seconda del girone di ritorno. Al Blu Energy Stadium, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa sarà possibile seguirla anche su Sky in 4k, al Canale 251, Sky Sport Uno o ancora su Sky Sport Calcio oppure su Sky Go o Now. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.