Udinese, Musso: «A Udine c’è tutto per fare bene. Ai Mondiali…»

Udinese, parla Musso dopo il grande avvio del portiere argentino convocato di nuovo in nazionale: ecco le sue parole

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Io in campo tento di tirar tutto quello che ho dentro, quello per cui mi alleno in settimana. Sono cresciuto tanto qui a Udine».

«In questa società abbiamo tutti per fare bene i professionisti. Ho cambiato alimentazione, provo a vedere cosa mi fa bene. Sogno di essere il portiere titolare dell’Argentina ai Mondiali, ci proverò e farò di tutto».