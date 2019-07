Udinese, Musso: «Messi aveva ragione in Copa America. Su De Paul…»

Udinese, Musso parla della sua esperienza con la nazionale argentina durante la Copa America, e del futuro di De Paul

Juan Musso è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: «La convocazione con l’Argentina? Sono stato felicissimo di averla ricevuta. Contro il Brasile abbiamo fatto molto bene, una grande partita e li abbiamo messi in difficoltà, c’erano due rigori per noi».

«De Paul? Sarebbe bello averlo ancora con noi, sia come giocatore che come amico. So che alla fine decide il mercato».