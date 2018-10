Velazquez elogia il Napoli: «Ancelotti allenatore top»

Dopo la sosta delle Nazionali, l’Udinese di Julio Velazquez è attesa domani dalla sfida con il Napoli: ecco le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero

Udinese-Napoli, è tutto pronto per la sfida della Dacia Arena valida per la nona giornata di Serie A 2017/2018. Il tecnico della compagine friulana Julio Velazquez ha parlato così in conferenza stampa: «Carlo Ancelotti è stato molto intelligente a non cambiare tutto quando è arrivato: è un allenatore top, lo ha dimostrato in tutta la sua carriera».

Continua l’ex Alcorcon: «Ancelotti ha apportato delle modifiche, ma ha anche dato continuità a cosa aveva impostato Maurizio Sarri». Il manager dei friulani si è poi soffermato sulla rosa partenopea: «L’assenza di Insigne sarà un piccolo vantaggio, ma il Napoli ha una rosa amplissima e può contare su tanti campioni. Noi siamo carichi, ci siamo allenati bene: sono fiducioso di poter fare punti domani sera».