Udinese, Nuytinck: «Molto preoccupati per Mandragora»

Nuytinck ha commentato la sconfitta contro il Torino e le condizioni di Mandragora: le parole del difensore dell’Udinese

Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Torino: «Riusciamo sempre a creare tanto e anche oggi nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, creando almeno 5-6 occasioni. Nel calcio queste situazioni le devi saper sfruttare. Non abbiamo segnato e alla fine abbiamo preso quello che secondo me è un gol abbastanza banale».

«Poi il secondo tempo è stato più complicato per noi perché loro si sono chiusi e hanno concesso poco. Direi che sono deluso perché credo che oggi potessimo vincere. Mandragora? Si tratta di un giocatore molto importante per noi e sono tutti molto preoccupati. Spero che possa tornare presto in squadra anche se la situazione mi sembra abbastanza seria».