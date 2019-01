Udinese-Parma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Udinese-Parma, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si avvicina il calcio d’inizio alla Dacia Arena della sfida tra Udinese-Parma, valevole per il turno numero venti del campionato italiano di Serie A 2018/2019. La partita farà seguito al primo anticipo del sabato, Roma-Torino, e verrà disputata alle ore 18 di sabato 19 gennaio. Questa sera Inter-Sassuolo chiuderà il terzetto di anticipi del primo turno di campionato del 2019 nonché prima giornata del girone di ritorno. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Udinese-Parma.

Udinese-Parma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Udinese-Parma: formazioni ufficiali

Udinese-Parma: probabili formazioni e pre-partita

L’Udinese di Nicola va a caccia del secondo successo di fila in campionato per allontanarsi dalla zona retrocessione. Appuntamento col Parma caratterizzato da assenze, due per squalifica quali Mandragora e Pussetto, diversi per infortunio quali Badu, Samir, Ingelsson, Teodorczyk e Barak. In ripresa Lasagna che dovrebbe comporre il tandem offensivo insieme al neo-acquisto Okaka. Ci sarà De Paul, schierato a centrocampo con Fofana e Behrami, Larsen e D’Alessandro gli esterni. Il Parma recupera Inglese in attacco, non ci sarà Rigoni a causa di un infortunio e sostituito da Deiola. Kucka e Scozzarella, nuovi acquisti dei ducali, partiranno dalla panchina. Gervinho e Biabiany le ali a supporto di Inglese, ma l’ex Inter è in ballottaggio con Siligardi.

UDINESE (3-5-2): Musso, Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong, Stryger Larsen, Fofana, Behrami, De Paul, D’Alessandro, Okaka, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Zeegelaar, Ter Avest, Coulibaly, Pontisso, Balic, Micin, Machis. Allenatore: Davide Nicola.

PARMA (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo, Deiola, Stulac, Barillà, Gervinho, Inglese, Biabiany. A disposizione: Frattali, Dimarco, Gazzola, Gobbi, Sierralta, Di Gaudio, Kucka, Scozzarella, Baraye, Caracciolo, Siligardi, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Udinese-Parma: i precedenti del match

Oggi Udinese-Parma si sfideranno per la 22esima volta in Serie A con il fattore campo a favore dei bianconeri. Dei 21 precedenti ben 10 sfide si son risolte con una vittoria dei friulani, contro i 4 successi esterni del Parma al netto di 7 pareggi. Trentotto le reti realizzate dall’Udinese, ventisei quelle del Parma. La sfida in A manca dalla stagione 2014-2015 quando il Parma perse 4-2 contro l’Udinese al Friuli. Nel 2013-2014 finì 3-1 per l’Udinese, con reti di Badu, Heurtaux e Muriel. Nel 2012-2013 l’ultimo pareggio tra le due, un 2-2 targato Di Natale e Pereyra per i friulani, Marchionni e Palladino per gli emiliani. Per trovare l’ultimo successo esterno in A del Parma a Udine bisogna tornare alla stagione 2010-2011 risolta da una doppietta di Amauri.

Udinese-Parma Streaming: dove vederla in tv

