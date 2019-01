Udinese, Renzi Jr brilla con i grandi: gol nel 12-1 al Pro Fagagna

Francesco Renzi, figlio dell’ex Premier Matteo, ha realizzato il gol del 12-1 finale nell’amichevole tra Udinese e Pro Fagagna

Il figlio di Matteo Renzi, Francesco Renzi, era approdato in estate all’Udinese. Un bottino fin qui deludente per il giovane attaccante, con soli 181 minuti in campo con la Primavera, di cui 57′ nell’ultima sfida contro il Chievo Verona. Cinque presenza totali con mister Sassarini, nessun gol e terzultimo posto in classifica nel campionato.

Nonostante questo, Davide Nicola ha deciso di convocare il giovane classe 2001 per l’amichevole dei grandi contro il Pro Fagagna. E il giovanissimo centravanti è riuscito a farsi notare: entrato a 10 minuti dalla fine, ha realizzato un gol grazie all’assist di Ignacio Pussetto, con cui ha diviso l’attacco. La rete è stata quella del 12-1, inutile ai fini del risultato, già ampiamente acquisito, ma importante per dare fiducia e convinzione alla giovanissima promessa.