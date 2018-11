L’attaccante argentino dell’Udinese Rodrigo De Paul ha rilasciato qualche commento dopo la splendida vittoria contro la Roma

Risultato sorprendente alla Dacia Arena, dove l’Udinese supera la Roma per 1-0. Prima vittoria per Davide Nicola, appena arrivato sulla panchina bianconera al posto di Velasquez. Protagonista del match Rodrigo De Paul, autore della splendida rete della vittoria. Queste le sue parole nel post partita: «Sono felice per noi, ce lo meritavamo. Ero arrivato solo da 48 ore e non ho avuto modo di confrontarmi a lungo con Nicola ma è andata bene così. Ringrazio Velasquez e il suo staff perché questa vittoria è anche sua. Dovevo rifarmi dopo il rigore sbagliato, è stato brutto. Bene per il gol, Nicola mi ha alzato da terra ed è andata bene con lo slalom. Adesso festeggiamo e pensiamo alla prossima».